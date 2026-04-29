Nisan ayının ilk haftasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile Türkiye'ye yönelik tehditkar ifadeler kullanan Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Kaguta Museveni'nin oğlu Muhoozi Kainerugaba, küstah paylaşımlarına yenilerini ekledi.



Uganda Özel Harekat Komutanı Muhoozi Kainerugaba



Türkiye'den 1 milyar dolar talep eden ve Türkiye'nin en güzel kadınını kendisine eş olarak istediğini belirten Kainerugaba, Türk kamuoyundan gelen tepki mesajlarının ardından paylaşımlarını silmişti.



'TÜRKİYE İADE ETMEZSE BÜYÜKELÇİYİ SINIR DIŞI EDERİM'



Bu sabah Türkiye'ye yönelik yeni paylaşımlarda bulunan Uganda Başkomutanı Muhoozi Kainerugaba, "Türkiye ile yakında işimi bitireceğim… Lumbuye’yi bize derhal teslim etmeliler. Yoksa onların işe yaramaz büyükelçisini sınır dışı ederim!” ifadelerini kullandı.









Sonraki paylaşımında Türkler için 'd*muz' ifadesini kullanan Kainerugaba 'Onlardan korkmuyorum, onların bizden korkması gerekir' dedi.



Ugandalı generalin paylaşımlarının ardından Türkiye'den iadesini istediği muhalif Fred Kajubi Lumbuye'nin kim olduğu merak edildi.



KİM BU LUMBUYE?



Uganda hükümetine yönelik sert eleştirileri ile tanınan muhalif figür Fred Kajubi Lumbuye, 2013 yılında Türkiye'ye sığınma talebiyle başvuruda bulunmuştu. Uganda'da hakkında 20'nin üzerinde suçlama ve hapis cezası bulunan Lumbuye, ülkesine yönelik çalışmalarına yıllarca Türkiye'den devam etti.



Ugandalı muhalif Fred Kajubi Lumbuye

2021 yılında Türkiye'de gözaltına alınan Lumbuye, Göç İdaresi Başkanlığı tarafından Uganda'ya sınır dışı edildi.5 yıldır Lumbuye'den haber alınamazken, destekçileri muhalif ismin Uganda hükümeti tarafından öldürüldüğünü savundu. Kainerugaba ise paylaşımıyla Lumbuye'nin hala Türkiye'de olduğunu öne sürdü.





HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da Lumbuye'nin durumuyla ilgili olarak soru önergesi vermişti. Bu süreçte avukatları, Uganda devletini Lumbuye’yi yasa dışı şekilde gözaltında tutmakla suçladı ve Uganda Yüksek Mahkemesi'ne "ölü ya da diri" bulunması için dilekçe verdi.













