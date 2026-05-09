Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den istifa edip AKP'ye geçmesi beklenirken 17 belediye meclis üyesi Burcu Köksal'ı kınadıklarını kendilerinin de CHP'de istifa etmeyeceklerini açıkladı.

CHP'li üyelerden 6'sının istifa etmesi halinde çoğunluk Cumhur İttifakına geçecek. İstifa etmeleri konusunda meclis üyelerine baskılar yapıldığı belirtildi. 17 Meclis üyesi ortak yayınladıkları ve imzaladıkları bildiride Burcu Köksal'ın istifasına tepki gösterdi.

Belediye Meclis üyeleri görüşlerini şöyle açıkladı:

"BİZ CHP'LİYİZ, İSTİFA ETMİYORUZ,

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye geçmesini şiddetle kınıyoruz.

Belediye Başkanının gerçekleştirmiş olduğu bu eylem, kendisine oy veren 68 Bin 72 hemşehrimizin iradesine yönelik bir gasp ve siyasi hırsızlıktır. Bizler, Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyeleri olarak bu utanca ortak olmayacağız. Bizi seçen iradeye bağlılığımız sonuna kadar devam edecektir.

Afyonkarahisar Belediye Meclisi'nin CHP'li üyeleri olarak açıkça ifade ediyoruz:

Görevimizin başındayız ve istifa etmiyoruz. Halkın bize verdiği yetkiyi, yine halkın çıkarları doğrultusunda kullanmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Sandıkta tecelli eden karar bizimdir; bu karara ve seçmenin emanetine sahip çıkmak en temel görevimizdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"