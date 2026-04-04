Rusya’da son dönemde artan internet kısıtlamaları, VPN engellemeleri ve sinyal kesici (jammer) kullanımı hayatı felç etti. Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede viral olan bir videoda, Rus bir kadının yaşadığı bağlantı sorunları nedeniyle döktüğü gözyaşlarıyla yetkililere seslendiği görüldü.

"AMBULANS BİLE ÇAĞIRAMIYORUZ"

Gözyaşları içinde isyan eden kadın, güvenlik gerekçesiyle okullarda ve şehir genelinde kullanılan sinyal kesicilerin sadece interneti değil, temel iletişim hatlarını da kestiğini belirtti. Telefon şebekelerinin dahi çalışmadığını vurgulayan vatandaş, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer bizimle dalga geçiyorsanız, bize sabit hatlarımızı ve ankesörlü telefonlarımızı geri verin! Hiçbir yerde normal bir şebeke yok. Ne ambulans çağırabiliyoruz ne de çocuklarımıza ulaşabiliyoruz. Güvenlik önlemlerini anlıyorum ama en azından temel iletişimi bırakın."

DİJİTAL PARA PLANLARINA TEPKİ

Hükümetin "Dijital Ruble" ve nakitsiz ödeme sistemleri üzerindeki çalışmalarına da değinen kadın, altyapı yetersizliğine dikkat çekerek sistemdeki tutarsızlığı eleştirdi. Marketlerde internet olmadığı için POS cihazlarının çalışmadığını hatırlatan vatandaş, dijital paraya geçiş planlarını "aptallık" olarak nitelendirdi:

"Dijital parayı nasıl uygulamaya koyacaksınız? Markete gittiğimde internet olmadığı için terminal çalışmıyorsa ne halt edeceğiz? Bu tam bir kaos."