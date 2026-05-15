Muş merkez Sunay Mahallesi Yeni Gazi Caddesi’nde dün akşam saat 20.00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. Kahveden çıktıktan sonra kabuğuyla birlikte ağzına limon atan bir genç, yürüdüğü sırada limonun nefes borusuna kaçması üzerine bir anda fenalaştı. Nefes alamadığını fark eden gencin yanındaki arkadaşı hemen müdahale etmeye çalıştı.
VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU
Arkadaşının yaptığı ilk müdahalenin yetersiz kalması üzerine durumu fark eden çevredeki vatandaşlar da yardıma koştu. Paniğin yaşandığı o anlarda, bir vatandaş genci arkasından kavrayarak Heimlich manevrası uygulamaya başladı. Birkaç denemenin ardından gencin boğazındaki limonun çıkarılmasıyla büyük bir facianın önüne geçildi.