Moravya bölgesinde bir ahırın restorasyonu sırasında temel taşlarından biri olarak kullanılan gri blok, arkeoloji dünyasını sarsan bir keşfe dönüştü. Arazi sahibi J. Tomanets tarafından tesadüfen fark edilen ve 2019 yılında Moravya Müzesi'ne bağışlanan nesnenin, MÖ 1350 yılına dayanan Geç Tunç Çağı'na ait nadir bir kalıp olduğu kanıtlandı. Arkeologlar, volkanik riyolit tüfünden oyulmuş 23 santimetrelik bu parçanın, Orta Avrupa'nın en iyi korunmuş mızrak kalıbı olduğunu vurguluyor.

ANTİK ÇAĞIN SERİ ÜRETİM MERKEZİ

Moravya Müzesi'nden Milan Salash başkanlığında yürütülen X-ışını analizleri, kalıbın tek bir kullanım için değil, düzinelerce mızrak üretmek amacıyla defalarca kullanıldığını ortaya koydu. "Urnfeld Kültürü"ne ait olduğu belirlenen bu kalıbın, silah üretiminde standardizasyonu (tekdüzeliği) sağladığı belirtiliyor. Salash, "Bu aslında bir seri üretim aracı. Belki de bu kalıptan çıkan mızraklar, dönemin ticaret ve siyasi gücünü pekiştiren en önemli unsurlardı" açıklamasında bulundu.

MACARİSTAN'DAN İTHAL EDİLEN TEKNOLOJİ

Jeolojik incelemeler, yaklaşık 1,1 kilogram ağırlığındaki kalıbın hammaddesinin Moravya bölgesine ait olmadığını gösterdi. Masaryk Üniversitesi'nden Antonín Příčistál'ın yaptığı analizler, taşın Macaristan'daki Bükk Dağları'ndan çıkarıldığını kanıtladı. Bu durum, Tunç Çağı toplulukları arasında sanılandan çok daha gelişmiş bir lojistik ve teknoloji transferi ağı olduğunu doğruluyor.

SİLAHLI ÇATIŞMALARIN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Arkeologlara göre, mızrakların bu tür hassas kalıplarla üretilmesi, Karpat Havzası'ndaki orduların silah kalitesini artırdı. Bıçak kısmındaki kaburga detayları ve sapındaki keskin çıkıntılarla dikkat çeken bu mızraklar, dönemin askeri stratejilerinde kritik bir rol oynadı. Yüzyıllarca bir ahırın temelinde gizli kalan bu "antik hazine", bugün Orta Avrupa'nın en nadide arkeolojik buluntuları arasında yerini aldı.