Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın için CHP yetkililerinden, AKP'ye geçeceği iddialarına yanıt geldi.

Edinilen bilgiye göre CHP yetkilileri, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yetkililer ayrıca Balıkesir'de hafta sonu düzenlenecek mitingi işaret ederek CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte gerekli mesajın verileceğini ifade etti.

'GEREKLİ MESAJ YERİNE ULAŞIR'

Yetkililer açıklamasında, "Geçtiğimiz hafta sonu Balıkesir’de büyükşehir belediye başkanları toplantımızı yaptık. Öyle bir durum söz konusu değil. Bu hafta sonu da mitingimiz olacak. Gerekli mesaj orada yerine ulaşır" dedi.