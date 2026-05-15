Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın için CHP yetkililerinden, AKP'ye geçeceği iddialarına yanıt geldi.
Edinilen bilgiye göre CHP yetkilileri, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Yetkililer ayrıca Balıkesir'de hafta sonu düzenlenecek mitingi işaret ederek CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte gerekli mesajın verileceğini ifade etti.
'GEREKLİ MESAJ YERİNE ULAŞIR'
Yetkililer açıklamasında, "Geçtiğimiz hafta sonu Balıkesir’de büyükşehir belediye başkanları toplantımızı yaptık. Öyle bir durum söz konusu değil. Bu hafta sonu da mitingimiz olacak. Gerekli mesaj orada yerine ulaşır" dedi.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana 1'i büyükşehir, 1'i il, 12'si ilçe, 2'si belde olmak üzere CHP'li 16 belediye başkanı AKP'ye geçti.
- Mustafa Güzel (Gaziantep - Karkamış Belediye Başkanı, 5 Aralık 2024)
- Hamit Tutuş (Batman - Hasankeyf Belediye Başkanı, 19 Şubat 2025)
- Özlem Çerçioğlu (Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı, 14 Ağustos 2025)
- Mustafa İberya Arıkan (Aydın - Söke Belediye Başkanı, 14 Ağustos 2025)
- Malik Ercan (Aydın - Yenipazar Belediye Başkanı, 14 Ağustos 2025)
- Osman Yıldırımkaya (Aydın - Sultanhisar Belediye Başkanı, 14 Ağustos 2025)
- Umut Yılmaz (Gaziantep - Şehitkamil Belediye Başkanı, 14 Ağustos 2025)
- Yasemin Fazlaca (Yalova - Altınova Belediye Başkanı, 14 Ağustos 2025)
- Hasan Ustaoğlu (Konya - Seydişehir Belediye Başkanı, 11 Eylül 2025)
- Gökhan Budak (Ardahan - Göle Belediye Başkanı, 8 Ekim 2025)
- İsa Yıldırım (Antalya - Aksu Belediye Başkanı, 19 Kasım 2025)
- Hasan Turgut (Şırnak - Karalar Belde Belediye Başkanı, 26 Ocak 2026)
- Şenol Öncül (Çorum - Aşdağul Belde Belediye Başkanı, 26 Ocak 2026)
- Kadir Kumbul (Antalya - Serik Belediye Başkanı, 16 Nisan 2026)
- Burcu Köksal (Afyonkarahisar Belediye Başkanı, 12 Mayıs 2026)
- Veysel Topçu (Afyonkarahisar - Dinar Belediye Başkanı, 12 Mayıs 2026)