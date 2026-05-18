İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 24 Ocak 2025’te bit pazarında hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi dosyasının sanıklarından Berkay B.’nin, cezaevi sürecinde yaşadığı olaylar yeni bir iddianameye konu oldu. Maltepe Çocuk Cezaevi’nde tutuklu bulunan 16 yaşındaki zanlının, hastaneye sevk sırasında jandarma ekiplerine zorluk çıkardığı belirtildi.

OLAY ÇIKARDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yer alan bilgilere göre, Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan Berkay B., Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürülmek üzere ring aracına bindirildi. Sevk sırasında jandarma personelinden sigara isteyen zanlı, talebinin karşılanmaması üzerine kontrolünü kaybetti.

“BENİ HIRSIZLARLA KARIŞTIRMAYIN"

İddianameye göre Berkay B., ring aracına binmemek için jandarma görevlilerine uzun süre direndi ve aracın kapılarını tekmeledi. Görevlilere hitaben, “Beni hırsızlık mahkumlarıyla karıştırmayın, ben cinayetle yargılanıyorum. Ringteki kameraya zarar vereceğim” diyerek tehdit ve ağır hakaretlerde bulundu.

Sabah'ta yer alan habere göre hazırlanan bilirkişi raporunda, zanlının ring aracındaki koruma demirini yerinden söktüğü ve bu parçayla araç içindeki güvenlik kamerasına defalarca vurarak kırdığı tespitine yer verildi.

6 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İfadesinde kameraya zarar verdiğini kabul eden ancak jandarmaya hakaret etmediğini ve direnmediğini savunan Berkay B. hakkında, “Hakaret”, “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” ve “Kamu Malına Zarar Verme” suçlarından 1 yıl 11 aydan 6 yıl 10 aya kadar hapis cezası talep edildi. Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere Anadolu Çocuk Mahkemesi’ne gönderildi.