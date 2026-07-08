Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, özel hayatı ve zorlu dönemleriyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Ceren Benderlioğlu’nun YouTube programı “Dile Kolay”a konuk olan Taylan, yaşadığı süreçleri ve profesyonel destek alma deneyimini paylaştı.

“ÖNERİ DEĞİL”

“Kızılcık Şerbeti” dizisinde Abdullah Ünal karakterine hayat veren Ahmet Mümtaz Taylan, depresyonla mücadelesini anlatırken yardım almaktan çekinilmemesi gerektiğini vurguladı.

Yaşamının bazı dönemlerinde zorlu süreçlerden geçtiğini belirten Taylan, “Bir öneri değil. Ben ne yaptığımı söyleyeyim” diyerek kendi deneyimini aktardı.

“DEPRESYONA GİRİLİR”

Genç yaşta aile evinden ayrıldığını ve hayatını hem okuyarak hem de çeşitli zorluklarla mücadele ederek sürdürdüğünü anlatan Taylan, kriz dönemlerinde çoğunlukla yalnız kaldığını ifade etti.

Depresyonun hayatın bir parçası olabileceğini söyleyen usta oyuncu, “Bu dünyada depresyona girilir. Çalışamaz, düşünemez, sorumluluğunu taşıyamayacak hâle gelene kadar profesyonel yardım var” dedi.

“20 SENEDİR PSİKİYATRİSTE GİDİYORUM”

Taylan’ın açıklaması şu şekilde:

“Bir öneri değil. Ben ne yaptığımı söyleyeyim. Küçük yaşta aile evinden ayrıldım. Hayatımı hem okuyarak hem sığınarak geçindirdim. Sığınmacıydım, barınan kişiye döndüm. Kriz zamanlarında ben hep yalnız oldum. Çalışamaz, düşünemez, sorumluluğunu taşıyamayacak hâle gelene kadar profesyonel yardım var. Ben de bunu çok uzun süredir yapıyorum. Hayatımın son 20 senesinde psikiyatriste gittim. ‘Deli miyim ben?’ demeyin; zaten deliyiz. Yardım almamaktan korkmamak lazım.”