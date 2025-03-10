Sağlıkta şiddete karşı etkin ve caydırıcı tedbirlerin uygulamaya koyulmasını isteyen aile hekimleri, ebe ve hemşireler, 14 Mart Tıp Bayramı’nda yeniden iş bırakacak. Eylemleri, kasım ayından beri sürmesine rağmen taleplerine karşılık alamayan Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanları, Sağlık Bakanlığı’nın sorunlarına kayıtsız kalmasını protesto etti. Yetkililerin çözüm üretmeye çağırıldığı eylemde Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Derya Mengücük açıklama yaptı. Mengücük, şunları kaydetti:

"ÜST DÜZEYDE ÇABA GÖSTERİLMELİ"

“Sağlık çalışanları fedakarca hizmet ediyor. Bu emek küçümsenemez. Sağlık Bakanlığı, çalışanlarının can güvenliği, çalışma koşulları ve ücretlerinin iyileşmesi için en üst düzeyde çaba göstermelidir.”

Mengücük konuşmasını, “Performansa dayalı ve teşviklere bağlı parçalı ödemeler yerine sabit ve emekliliğe yansıyan tek maaş talep ediyoruz. Aile Hekimliği Yönetmeliğini, yenisini meslek örgütleri ve çalışanlarla hazırlamak üzere geri çekmelidir” sözleriyle sonlandırdı.