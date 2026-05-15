İstanbul otoyolunda 14 Mayıs'ta seyir halindeki bir araçtan elindeki silahı çevredeki sürücülere ve yola doğru sergileyen şahsın yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri titiz bir çalışma başlattı. Görüntülerin izini süren ekipler, şüphelinin 18 yaşındaki A.D. olduğunu kısa sürede tespit etti.
Şahsın kimlik ve adres bilgilerine ulaşan polis ekipleri, Arnavutköy’de belirlenen ikamete baskın düzenledi. A.D. operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan detaylı aramalarda, videoda gösteriş yapmak amacıyla kullandığı silah ele geçirildi.
SİLAH OYUNCAK ÇIKTI
Yapılan teknik inceleme sonucunda, otoyolda infiale neden olan ve gerçek zannedilen silahın aslında bir oyuncak olduğu ortaya çıktı.