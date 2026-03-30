Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Pazartesi günü eyalet ve bölge liderleriyle gerçekleştirdiği zirvenin ardından, Orta Doğu’da devam eden savaşın yol açtığı yakıt sıkıntısı ve fahiş fiyat artışlarıyla mücadele planını kamuoyuna duyurdu. Hükümet, halkın üzerindeki ekonomik baskıyı hafifletmek için vergi indirimine gitme kararı aldı.

VERGİ YÜKÜ HAFİFLİYOR

Mevcut düzenlemede pompa fiyatlarına yansıyan litre başına 52 sentlik tüketim vergisi, önümüzdeki üç aylık süreçte yarıya indirilecek. Yetkililer, bu vergi indiriminin federal bütçeye maliyetinin yaklaşık 1,75 milyar ABD doları (2,55 milyar Avustralya doları) olacağını ifade etti.

Başbakan Albanese, Canberra’da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Avustralyalıların ciddi bir ekonomik baskı altında olduğunu biliyoruz bu nedenle bugün yakıtı ucuzlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

TEDARİK ZİNCİRİNDE 'PANİK' UYARISI

Hükümet, ülkeye yakıt sevkiyatının kesintisiz devam ettiği konusunda kamuoyuna güvence vermeye çalışırken, özellikle kırsal bölgelerdeki yakıt sıkıntısının temel nedeninin "panik alımları" ve dağıtım ağındaki darboğazlar olduğu vurgulandı.

Ücretsiz Toplu Taşıma: Victoria ve Tazmanya eyaletleri, yakıt tasarrufunu teşvik etmek amacıyla toplu taşımayı ücretsiz hale getirdi.

Tasarruf Çağrısı: Başbakan Albanese, şehirlerdeki sürücülerin araç kullanımını azaltarak kırsal bölgelere daha fazla yakıt sevk edilmesine yardımcı olmalarını istedi.

YENİ YASAL DÜZENLEME YOLDA

Yeni Güney Galler Başbakanı Chris Minns, birçok istasyonda yakıtın tükendiğini ve önceliklerinin taşradaki kasabalar olduğunu belirtti. Durumun kötüleşmesi halinde ek önlemlerin alınacağını sinyalini veren hükümet, parlamentoya yeni bir yasa tasarısı sundu. Bu tasarıyla hükümet, arz güvenliğini artırmak için gemi bazında yakıt alımlarına garanti sağlama yetkisi alacak.

GÜNCEL STOK VERİLERİ VE FİYATLAR

Hükümetin paylaştığı haftalık verilere göre Avustralya'nın şu anda:

Benzin: 39 günlük (geçen haftaya göre hafif bir artış),

Dizel: 30 günlük stoğu bulunuyor.

Ayrıca nakliye maliyetlerini düşürmek amacıyla ağır vasıtalar için uygulanan yol kullanım ücretlerinde de indirime gidilecek. New South Wales’te Şubat ayında 1,82 Avustralya doları olan ortalama benzin fiyatları Pazartesi günü itibarıyla 2,48 dolara yükselirken, dizel fiyatları 3 dolar seviyesine ulaştı.