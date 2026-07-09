Uluslararası piyasalardaki brent petrol yükselişi ve jeopolitik risklerin artması, akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam dalgası olarak yansıyor. Sektör temsilcilerinden alınan son verilere göre, 10 Temmuz 2026 Cuma günü gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 2 ila 3 lira arasında artış yapılması bekleniyor. Beklenen zamla birlikte büyükşehirlerde motorinin litresi 70 ile 71 TL bandının üzerine çıkacak. TRUMP TEHDİT ETTİ PETROL FIRLADI Fiyat tırmanışının temel gerekçesi olarak küresel enerji piyasalarındaki son gelişmeler gösteriliyor. Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yürütülen ateşkes sürecine ilişkin "bitti" açıklamasında bulunması, piyasalarda arz endişelerini tırmandırdı. Açıklamaların ardından brent petrolün varil fiyatı yüzde 5 değer kazanarak 78 dolar seviyesini aştı. Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik risklerinin yanı sıra Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik hava saldırıları da motorin tedarik zincirindeki maliyet baskısını artıran faktörler arasında yer aldı. BİR HAFTADA ÜÇÜNCÜ ZAM Motorin fiyatlarında son bir hafta içerisinde üst üste artışlar yaşandı. 8 Temmuz tarihinde litre fiyatına önce 1 lira 33 kuruş, ardından 76 kuruşluk iki ayrı zam yansıtılmıştı. Cuma günü uygulanması planlanan 2 ila 3 liralık son zammın gerçekleşmesi durumunda motorine birkaç günlük periyotta yapılan toplam zam miktarı 5 lirayı geçmiş olacak. BAZI İLLERDE 70 TL'Yİ GEÇTİ 2 ila 3 TL'lik fiyat artışının pompa satış fiyatlarına tamamen yansıması halinde il il oluşması beklenen yeni motorin litre fiyatları en yüksek şu şekildedir: İstanbul (Avrupa Yakası): 69,88 TL İstanbul (Anadolu Yakası): 69,73 TL Ankara: 71,00 TL İzmir: 71,27 TL

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