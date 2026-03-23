Küresel petrol piyasalarında yaşanan sert yükseliş ve Orta Doğu’da tırmanan jeopolitik gerilim, Türkiye’deki akaryakıt tabelalarını bir kez daha değiştirmeye hazırlanıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Salı günü itibarıyla motorin grubunda yaklaşık 6.58 TL’lik benzinde ise 0,92 TL'lik bir artış bekleniyor. Bu zamla birlikte, motorin fiyatları Türkiye’nin doğusunda ilk kez 80 TL barajını aşacak.

PETROL FİYATLARI 112 DOLARIN ÜZERİNDE

Dünya genelinde Brent petrolün varil fiyatının 112 dolar seviyesinde sabitlenmesi ve haftalık değer kazancının %9’u bulması, yerel piyasalardaki baskıyı artırdı. ABD-İsrail ekseni ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların yarattığı belirsizlik, enerji maliyetlerini doğrudan yukarı çekiyor.

ÖTV KOTASI DOLDU YÜK VATANDAŞTA

Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan ve zamların büyük kısmını sübvanse eden eşel mobil sisteminde kritik bir eşiğe gelindi. Motorin grubunda ÖTV kotasının dolması nedeniyle, artık gelen maliyet artışlarının neredeyse tamamı doğrudan pompa fiyatlarına yansıtılıyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta yapılan 5.76 TL’lik artışın sadece 58 kuruşu vergiden karşılanabilmiş, geri kalan miktar doğrudan etikete yansımıştı.

23 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Yeni zamla birlikte motorin ile benzin arasındaki fiyat makası 15 TL’ye kadar çıkacak. Batı illerinde motorin litre fiyatının 77–78 TL bandına, Doğu illerinde ise nakliye maliyetleriyle birlikte 80 TL seviyesine yükselmesi öngörülüyor.

Aşağıdaki tabloda büyükşehirlerdeki mevcut fiyatlar yer almaktadır: