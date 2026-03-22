Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre salı günü motorinin litre fiyatında 6.60 lira civarında yeni bir artış olacak. Bu zamla birlikte batı şehirlerinde motorin 77–78 lira, doğuda 80 lira seviyesine yükselecek ve motorin ile benzin arasındaki fark 15 lirayı bulacak.

Brent petrolünün varil fiyatı 112 doların üzerinde sabitlenirken, bu haftaki kazançlar yaklaşık yüzde 9’a ulaştı. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve İran’ın karşılık vermesiyle Orta Doğu’da sular durulmuyor. Bölgedeki gerilim tüm dünyayı küresel bir belirsizliğe sürüklerken, petrol fiyatlarındaki sert artış akaryakıta zam olarak yansıyor.

ÖTV KOTASI DOLDU

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmaya karşı tüketiciyi korumak ve enflasyonla mücadeleyi sürdürmek için devreye alınan eşel mobil sistem, zamların yüzde 75’ini ÖTV’den karşılarken yüzde 25’ini pompaya yansıtıyordu. Ancak motorin zammında ÖTV kotası doldu ve önceki hafta motorine 5 lira 76 kuruşluk tarihi bir zam yapıldı. Sadece 58 kuruşu ÖTV’den karşılanırken pompaya 5 lira 18 kuruş olarak yansıdı. Böylece akaryakıta tek seferde gelen en yüksek zam kayıtlara geçti. Yeni fiyatlarla İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin 62.02 TL, motorin 71.10 TL; Ankara’da benzin 62.98 TL, motorin 72.23 TL; İzmir’de benzin 63.25 TL, motorin 72.50 TL seviyelerinde. Doğu illerinde motorin fiyatı ise 74.44 TL civarında seyrediyor.

“Gabar’daki petrolümüz nerede?”

Akaryakıta gelen zamlara vatandaşın tepkisi büyüyor. Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde akaryakıt istasyonuna mazot almaya gelen bir vatandaş, “Biz mazot çıkardık Gabar’dan, nerede bu petrolümüz, bizim mazotumuz, benzinimiz nerede? Çiftçiyim, 10 lira, 12 liraya ürün satıyoruz 65-70 liraya mazot alıyoruz” dedi. Bir başka vatandaş da, “Zam gelmeyen bir şey kalmadı ki mazota gelmesin. Tarlaları ekemedik, öyle bekliyoruz” ifadelerini kullandı.