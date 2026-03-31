Muğla Milas’a bağlı İkizköy’deki Akbelen Ormanı’nda, YK Enerji'ye (Limak-IC İçtaş) ait kömür madeninin genişletilmesi amacıyla acele kamulaştırma kararı alındı.

Bölgede dün keşif yapıldığını haber alan köylüler, İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık önderliğinde, pankartlarla İkizköy’ün girişinde toplandı.

OLDUBİTTİYE GELEMEZ

Işık, gözyaşları içinde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Muhtar olarak ne bana ne köydekilere ne de avukatlara bir bilgi verilmedi. Yangından mal kaçırır gibi tarlanın keşfini yapıyorlar, bedeli üstümüze yıkılacak. Üzerimizdeki tapular, maden işlerine geçecek. Biz buna karşıyız, istemiyoruz. İsyanımız net: Bizi ezip geçemezsiniz. Keşfi yapacaksanız, öyle yapın; ama 200 adet parsele açtığımız davalar var. Bu kadar oldubittiye getiremezsiniz.”

Anayasa Mahkemesi’ne ileteceğiz

Muhtar Nejla Işık: "Akbelen için 7 yıldır mücadele ediyoruz. Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) açılan yürütmeyi durdurma davalarında karar verilmesini talep ediyoruz.

Yarın AYM önünde toplanacağız. Acele kamulaştırma kararının durdurulmasını AYM'ye ve Danıştay'a ileteceğiz. Bu kadar köylüyü, nereye sürgün edeceksiniz?"

VATANDAŞ RAZI DEĞİL

Bölge halkı, tarlalarına uygulanan acele kamulaştırma kararına karşı.

‘Katliamı sevimli gösterme çabalarını kabul etmiyoruz’

AKP Milletvekili Mustafa Varank, Milas’ta YK Enerji Üretim A.Ş.’nin termik santrallere kömür için söktüğü ağaçların olduğu maden sahasını ziyaret etti. İkizköylüler, Varank’ın bu hareketini, “Katliamı aklama” çabası olarak gördüklerini söyledi. İkizköy Çevre Komitesi Sözcüsü Esra Işık şöyle konuştu: “Bu ziyaret, ‘taşınan zeytinlikler yaşıyor’ algısını güçlendirme amacına hizmet etmiştir. Bu geliş, köylüyü dinlemek için değil, bir görüntü vermek içindir. Bu geliş, yapılanların sonradan haklı gösterilmeye çalışılmasıdır.”