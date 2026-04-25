Akdeniz sularında Girit açıklarında art arda meydana gelen şiddetli depremler, yer bilimcileri harekete geçirdi. Bölgedeki sismik aktivitenin Türkiye fay hatları üzerindeki olası etkilerine dair en dikkat çekici uyarı Prof. Dr. Osman Bektaş'tan geldi.
GERİLİM AKTARIMI TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKTİ
Helenik Dalma-Batma Zonu üzerinde yaşanan sismik hareketliliği inceleyen Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgedeki sarsıntıların Batı Anadolu üzerindeki olası etkilerine dikkat çekti. Bektaş, Akdeniz'de son günlerde meydana gelen orta büyüklükteki depremlerin, bölgedeki gerilimin kademeli olarak boşaldığına işaret ettiğini belirtti.
Meydana gelen sarsıntıların Uşak deprem kümesiyle doğrudan bir ilişkisi bulunmadığını ifade eden Bektaş, yine de Batı Anadolu'ya doğru bir "gerilme stres aktarımı" ihtimalinin kesinlikle göz ardı edilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.
GİRÎT'DE HAREKET DEVAM EDİYOR— Prof. Dr. Osman Bektaş (@profobektas) April 24, 2026
aktivite M4 seviyesindeki sarsıntılarla devam ediyor.
Bu sismik kümelenme, Helenik Yay üzerindeki gerilimin dinamik olduğunu ve Batı Anadolu'nun genişleme rejimini (Uşak vb.) sismik olarak uyarabileceğini gösteriyor. Yakından takip edilmeli.
Bölgedeki sismik hareketliliğin 4 büyüklüğü seviyesindeki sarsıntılarla devam ettiğine vurgu yapan Bektaş, bu kümelenmenin Helenik Yay üzerindeki gerilimin oldukça dinamik bir yapıda olduğunu gösterdiğini aktardı. Bektaş, bu dinamik yapının Uşak ve çevresi başta olmak üzere Batı Anadolu'nun genişleme rejimini sismik olarak uyarabileceğini belirterek, bölgedeki fay hareketliliğinin yetkililer tarafından çok yakından takip edilmesi gerektiğini kaydetti.