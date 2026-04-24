Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 06.18'de, merkez üssü Yunanistan'ın Girit Adası olan 5 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntıda ilk belirlemelere göre Türkiye kıyılarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Ege Denizi’nde Girit Adası açıklarında 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Sarsıntı yerel saatle 06.18’de kaydedilmişti. #DEPREM

Büyüklük:5.0 (Mw)

Yer:Akdeniz

Tarih:2026-04-24

Saat:11:58:09 TSİ

Enlem:33.97017 N

Boylam:26.37467 E

Derinlik:15 km

Detay:https://t.co/ATek1Ukzsd@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi — AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 24, 2026

