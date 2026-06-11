İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 22.30'da Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.
Deprem yerin 11.18 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 22.30'da Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.
Deprem yerin 11.18 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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