İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 22.30'da Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem yerin 11.18 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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