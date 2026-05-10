Çalışmalar Cenova Limanı açıklarında yürütülüyor. Projede kullanılacak 'megacaisson' adı verilen beton blokların bazıları 33 metre yüksekliğe ulaşıyor. Bu yapıların deniz tabanında yaklaşık 50 metre derinliğe yerleştirileceği belirtiliyor.

DEV GEMİLER İÇİN YENİ NESİL DENİZ BARİYERİ

Yeni bariyer tamamlandığında yaklaşık 400 metre uzunluğundaki dev konteyner gemilerinin limana giriş yapabilmesi planlanıyor. Mevcut liman yapısının modern yük gemileri için yetersiz kalmaya başladığı ve projenin bu nedenle geliştirildiği ifade ediliyor.

Projede kullanılan beton yapılar klasik bloklardan farklı olarak içi boş hücreli sistemle üretiliyor. Böylece hem ağırlık dengesi sağlanıyor hem de deniz tabanına daha kontrollü şekilde yerleştirilebiliyor. Her bir yapının, küçük bir bina büyüklüğünde olduğu belirtiliyor.

AVRUPA’NIN EN ZOR DENİZ PROJELERİNDEN BİRİ

Mühendisler, Akdeniz’in derin yapısı ve güçlü deniz koşulları nedeniyle projenin teknik açıdan oldukça karmaşık olduğunu söylüyor. Bariyerin açık denizde inşa edilmesi ve çok ağır beton yapıların hassas şekilde yerleştirilmesi nedeniyle çalışmaların özel gemilerle yürütüldüğü aktarılıyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Cenova Limanı’nın daha büyük yük gemilerine hizmet verebilmesi ve Avrupa’daki ticaret kapasitesinin artırılması hedefleniyor. İtalya’nın bu projeyi Akdeniz’deki en önemli lojistik yatırımlardan biri olarak gördüğü belirtiliyor.

Çalışmaların birkaç etap halinde sürdüğü ve projenin büyük bölümünün 2030 yılına kadar tamamlanmasının hedeflendiği belirtiliyor.