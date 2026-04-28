Hindistan’ın Odisha eyaletindeki Keonjhar bölgesinde yaşanan bir olay, sosyal medyada gündem oldu. Okuma yazma bilmeyen ve bir kabile topluluğuna mensup olan Jitu Munda, iki ay önce hayatını kaybeden kız kardeşi Kakra Munda’nın bankada kalan parasını çekmek istediğinde beklenmedik bir durumla karşılaştı.

İddiaya göre Munda, defalarca bankaya giderek kız kardeşine ait yaklaşık 20 bin rupi tutarındaki parayı almak istedi. Ancak kendisinden ölüm belgesi ve yasal varis evrakları talep edildi. Okuma yazma bilmeyen ve resmi süreçlere hakim olmayan Munda, bu prosedürleri yerine getiremeyince çaresiz kaldı.

Banka yetkililerinin, işlemin gerçekleşmesi için gerekli belgeler olmadan ödeme yapılamayacağını belirtmesi üzerine olay farklı bir boyuta taşındı. Munda, yaşadığı çaresizlikle kız kardeşinin mezarına giderek kalıntılarını çıkardı.

MEZARDAN ÇIKARIP BANKAYA GÖTÜRDÜ

Süreci kavrayamayan ve çaresizlik içinde kalan Jitu Munda, pazartesi günü köy mezarlığına giderek kız kardeşinin iskeletini topraktan çıkardı. İskeleti bir beze saran yaşlı adam, yakıcı güneş altında yaklaşık 3 kilometre yürüyerek banka şubesine ulaştı. Omzunda taşıdığı iskeletle içeri giren adamı gören köylüler ve banka müşterileri büyük şaşkınlık yaşadı.

KÖYLÜLERDEN SERT TEPKİ: "VİCDANINIZ NEREDE?"

Olayın duyulmasının ardından bölge halkı banka yönetimine sert tepki gösterdi. Köylüler, bankanın köye gelerek durumu yerinde incelemek ya da köy muhtarı (Sarpanch) aracılığıyla doğrulama yapmak yerine yalnızca evrak şartlarına bağlı kalmasını 'insanlıktan uzak' olarak değerlendirdi. Bazı görgü tanıkları yaşananlar karşısında gözyaşlarını tutamazken, bazıları da banka şubesi önünde protesto düzenledi.

OLAYA POLİS MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine banka şubesine gelen polis ekipleri, Jitu Munda’yı sakinleştirerek kalıntıları teslim aldı. Yetkililer, olayın insani boyutunun dikkate alınarak değerlendirileceğini ve bankadan resmi bir açıklama beklendiğini bildirdi. Bölge yönetimi ise Jitu’nun hak ettiği paraya ulaşabilmesi için gerekli yasal sürecin hızlandırılacağı sözünü verdi.