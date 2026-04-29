Adalet Bakanı Akın Gürlek, AKP grup toplantısı öncesinde soruları yanıtladı. CHP'nin mutlak butlan davası için konuşan Gürlek, "CHP'nin mutlak butlan davasında karar verilip verilmeyeceğini bölge adliye mahkemesi inceliyor. Bizim takdirimizde olamaz." ifadelerini kullandı. Gündemdeki soruşturmalara dikkat çeken Bakan Gürlek "Rojin Kabaiş'in telefonu için özel ekip kurduk. Dosyada olumlu gelişme olabilir. Gülistan Doku soruşturması kapsamında ABD’ye kaçan Umut Altaş için kırmızı bülten çıkararak iadesini talep ettik. Süreci de ilettik. Umut Altaş bence olayı çözecek kişi, çünkü olayın en yakın tanığı" dedi. AYRINTILAR GELECEK

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.