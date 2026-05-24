İstanbul’da yaz ayları yaklaşırken hava sıcaklıklarında ani bir düşüş ve yağışlı periyot başlıyor. AKOM tarafından 24 Mayıs 2026 Pazar günü paylaşılan son meteorolojik verilere göre, İstanbul ve çevre iller önümüzdeki günleri serin ve dengesiz bir gökyüzünün altında geçirecek. Yetkililer, özellikle anlık bastırabilecek kuvvetli yağışlar ve rüzgar nedeniyle vatandaşların tedbirli olması gerektiğinin altını çiziyor.

PAZAR GÜNÜ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLUYOR

Hafta sonunun son gününde İstanbul güne yağmurlu ve serin bir hava ile başladı. Gün boyu etkisini hissettirecek hava sıcaklıkları ve günün anlık haritası şu şekilde şekilleniyor:

Sabah Saatleri: Güne yağmurlu bir gökyüzü ve 17°C sıcaklıkla başlayan İstanbul'da nem oranı oldukça yüksek.

Öğle Saatleri: Günün en kritik saatleri öğle bülteninde yaşanıyor. Sıcaklığın 21°C'ye çıkmasıyla birlikte gök gürültülü sağanak yağış geçişleri şehri etkisi altına alıyor.

Akşam ve Gece: Akşam saatlerinde yağış yerini çok bulutlu bir gökyüzüne bırakırken termometreler 19°C'yi gösterecek. Gece ise sıcaklığın 16°C'ye kadar düşmesi bekleniyor.

HİSSEDİLEN NEM VE RÜZGARDA SERT ESİNTİ

AKOM raporunda yer alan teknik detaylara göre; gün içinde nem oranının %60 ile %90 gibi oldukça yüksek bir bantta seyretmesi bekleniyor. Rüzgar ise poyrazdan (kuzeydoğu) orta, yer yer ise kuvvetli eserek saatte 10 - 40 km/sa hıza ulaşacak. Yağış miktarının ise metrekareye 3 - 10 kg arasında düşeceği tahmin edilirken, deniz suyu sıcaklığı 15°C olarak ölçüldü.

YENİ HAFTANIN HAVA DURUMU: BİR AÇIYOR, BİR KAPIYOR!

AKOM'un yayımladığı 5 günlük haftalık tahmin raporuna göre, İstanbul'da önümüzdeki hafta adeta "bahar ve kış" havası bir arada yaşanacak. İşte gün gün İstanbul'un yeni hafta haritası:

25 MAYIS PAZARTESİ: HAFTAYA YAĞMURLA BAŞLANGIÇ

Yeni haftanın ilk gününde İstanbul genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Sıcaklıklar en düşük 15°C, en yüksek 23°C civarında seyredecek. Şehrin belirli bölgelerinde yerel yağmurlar geçiş gösterecek.

26 MAYIS SALI VE 27 MAYIS ÇARŞAMBA: GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERİYOR

Hafta ortasına doğru yağışlı hava İstanbul'u geçici olarak terk ediyor.

Salı günü parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken sıcaklık 14°C - 24°C arasında olacak.

Çarşamba günü ise haftanın en sıcak günü yaşanacak. Az bulutlu ve açık bir gökyüzüyle birlikte termometreler 25°C'yi gösterecek. Her iki günde de yağış beklenmiyor.

28 MAYIS PERŞEMBE: ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞ GERİ DÖNÜYOR!

Çarşamba günkü güneşli havanın ardından Perşembe günü İstanbul yeniden kara bulutların etkisi altına giriyor. Sıcaklığın 23°C'ye gerileyeceği Perşembe günü, kent genelinde sağanak yağmur etkili olacak. Metrekareye 3-10 kg arasında yağış düşmesi beklenen bu günde, ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

29 MAYIS CUMA VE 30 MAYIS CUMARTESİ: HAFTA SONU ÖNCESİ RAHATLAMA