AKP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, AKP Malatya İl Başkanı Ali Bakan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şikayette bulundu. “VATANDAŞLAR BELEDİYE HİZMETLERİNDEN MEMNUN DEĞİL” İddiaya göre Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede, belediye hizmetlerinden duyulan memnuniyetsizliği aktardı. Görüşmede, “Vatandaşlar belediye hizmetlerinden memnun değil” ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Parti içindeki sıkıntıların dile getirildiği görüşme, AKP Malatya teşkilatında ve yerel yönetimlerde gündem yarattı. PARTİ İÇİ GERİLİM BÜYÜYOR AK Parti kulislerinde konuşulanlara göre, Malatya’daki hizmet algısı ve yönetim tarzı, partinin yerel yapılanmasında tartışmalara yol açıyor. Parti yöneticilerinin, belediye başkanlarının performansını daha yakından takip etme ihtiyacı doğduğu belirtiliyor.

