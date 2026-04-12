AKP'den istifa açıklaması geldi. AKP Yatağan İlçe Başkanı Emre Karaöz görevi bıraktığını duyurdu. Karaöz ile birlikte mevcut ilçe yönetimi de toplu şekilde istifa etti.

"SAYGILAR DİLERİM"

Karaöz istifa dilekçesinde, "Yatağan İlçe Başkanlığı görevinden sağlık sebepleri ve ailevi sebepler dolayısıyla affımı talep eder, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında tecelli eden bu kutlu davaya aktif siyaset dışında var gücümle destek olmaya devam edeceğimi belirtir, saygılar dilerim" ifadelerini kullandı.

TEYAMÜL YOKLAMASI YAPILACAK

Bugün gerçekleştirilen AKP Yatağan İlçe Danışma Toplantısı’nda, yeni yönetimin belirlenmesine yönelik temayül yoklaması yapılacağı ve sürecin AKP Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından yürütüleceği bildirildi.