AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Özgür Özel’in Aydın’da büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi çağrısına tepki gösterdi. İnan, sosyal medya ve açıklamalarında Özel’in çağrısını “şov” olarak nitelendirerek, AK Parti’nin yönetimindeki illerde seçimleri yapmaya davet etti.

İnan, CHP’den AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu’nun Aydınlıların Büyükşehir Başkanı olduğunu ve Aydın’ın hakkını koruduğunu savundu. Özel’i hedef alarak, “Sen ise imar rantçılarının genel başkanısın, hırsızların hakkını savunuyorsun” ifadelerini kullandı.

AKP'DEN ÖZEL'E YANIT

AKP Genel Sekreteri, Özel’in Aydın çağrısına şu sözlerle yanıt verdi:

“Çıkmış bir de aklınca 'Hodri meydan, Aydın’da seçime gidelim' diye şov yapıyor. Madem o kadar cesursun, gel Uşak’ta seçime gidelim. Ya da dur, daha da ileri gidiyorum. Yüreğin yetiyorsa gel bu pazar İzmir’de sandığı kuralım.”

Öte yandan, Özgür Özel, Kuşadası’nda düzenlediği mitingde, Aydın’daki seçimlerin yenilenmesi çağrısını tekrarlamış ve AK Parti’yi, Özlem Çerçioğlu’nun yönetimindeki belediye karşısında seçim yapmaya davet etmişti. Özel, “Teklif burada; Aydın’da CHP ve AK Parti isterse seçimleri yenileyebiliyoruz. Kararı Aydın versin” ifadelerini kullanmıştı.

Siyasi kulislerde, her iki partinin meydan okumasının önümüzdeki seçim gündemini şekillendirecek tartışmalara yol açması bekleniyor.