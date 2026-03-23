AKP'nin hazırladığı yerel yönetimler reform taslağı yeniden gündemde. Taslakta belediyelerin harcamalarına sıkı denetim getirilmesi, borç yönetiminin yeniden düzenlenmesi ve yetki paylaşımının gözden geçirilmesi planlanıyor.

GİDERLERE DENETİM

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, taslakta özellikle personel giderlerinin yüzde 30 - 40 bandını aşmaması için yeni tedbirler öngörülüyor. Belediyelerin ihale süreçlerine şeffaflık getirilmesi, büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki görev paylaşımının yeniden belirlenmesi ve SGK primlerinin kaynaktan kesilmesi de değerlendirilen başlıklar arasında yer alıyor.

KAMU ZARARINDA YÖNETİCİ SORUMLU

Kentsel dönüşüm başta olmak üzere görevini yerine getirmeyen belediyelere yönelik yeni tedbirler alınması, hazırlığı yetersiz projelere kaynak aktarımının sınırlandırılması ve borç yönetiminin belli kriterlere bağlanması planlanıyor. Kamu zararının tespiti halinde bu zararın yöneticilere rücu ettirilmesi ve imar değişikliklerinin daha sıkı kurallara bağlanması da taslakta yer alıyor.

AKP'nin yerel yönetimler reform taslağının yasalaşma takviminin ise kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir süredir, yerel yönetimlerde yeni bir reform yapılmasının şart olduğunu savunuyor. Erdoğan, il özel idareleri de dâhil olmak üzere yerel yönetimlerle ilgili bütün sistemin yeniden düznelenmesine yönelik mesajlar veriyor.