Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu Koç Holding'in yaşayan en önemli ismi olan Mustafa Rahmi Koç, 150 milyon dolarlık yatırım ile İzmir'de inşa edilen Amerikan Hastanesi'nin açılışında anlattığı bir fıkra nedeniyle tepki toplamış, eleştirilerin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Koç hakkında 'Halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

PEŞ PEŞE TEPKİLER GELMİŞTİ

Soruşturmaya ilişkin yaptığı paylaşımda Adalet Bakanı Akın Gürlek "Adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz; yargı, daima insan onurunu ve hukuku korur. Kadınların onurunu zedeleyen, haysiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler, kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez" ifadelerini kullanırken, AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise "Kürt vatandaşlarımızla beraber hepimizi ve tüm kadınlarımızı inciten bu yanlış ve çirkin yaklaşımları en net şekilde ve kökten reddediyoruz. Nefret söylemleri, mizah kılıfı ile asla mazur gösterilemez" şeklinde konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Koç'a tepki gösterenler kervanına katılarak "İnsan onuru ve eşit vatandaşlık esastır. Hiç kimseye cinsiyeti, etnik kimliği ve sosyal konumu üzerinden incitici ve olumsuz sosyal algılar oluşturacak ifadeler kullanılamaz" dedi.



RAHMİ KOÇ ÖZÜR DİLEDİ, BAHÇELİ DESTEK VERDİ



Rahmi Koç ise soruşturma ve tepkilerin ardından paylaştığı özür mesajında "Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum. Üzüntümü samimiyetle paylaşmak isterim" ifadelerine yer vermişti.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tartışmalara ilişkin yayınladığı mesaj ile iş insanı Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatılmasının "yanlış" olduğunu belirtmiş ve duruma şu ifadelerle tepki göstermişti:



"Tam da 100. kuruluş yıl dönümünü başarılı ve görkemli bir şekilde kutladığı dönemde yine aynı topluluğa ait olan İzmir'deki bir hastane açılışında Sayın Rahmi Koç'un, samimi bir sohbet ortamında yaptığı bir latife üzerinden kendisine yönelik soruşturma başlatılması yanlıştır. 95 yıllık ömründe aldığı aile terbiyesi ve duruşuyla Türkiye'ye hizmet etme arzusu taşıyan değerli bir iş insanının kabul edilemez tabirlerle hedef alınmasını doğru bulmuyoruz."

AKP'DEN 180 DERECELİK DÖNÜŞ

Söz konusu tartışmaların ardından bu sabah saatlerinde Koç Holding iştiraklerinden 'Otokoç' şirketinin İstanbul Maltepe'deki Genel Müdürlüğüne silahlı saldırı düzenlendi. Binanın dış zeminine iki mermi saplandığı tespit edilirken, akşam saatlerinde bu kez Antalya'nın Kepez ilçesinde Ford Otokoç yetkili servisine yüzü kapalı bir kişi tarafından silahla ateş açıldı.



Söz konusu saldırıların Rahmi Koç'un açıklamalarına tepki nedeniyle gerçekleştirildiği değerlendirilirken, iki silahlı saldırının ardından AKP'den de yaşananlara ilişkin sürpriz bir açıklama geldi.



AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rahmi Koç'a yönelik gösterilen tepkiye karşı çıkarak, "Bu kadar mı affetmez, bağışlamaz olduk? Hiç mi hata yapmadık, ağzımızdan kaçmadı? Hiç mi tüh demedik? Keşke 3-5 tane daha Koç Grubumuz olsaydı Türkiye’mizin ekonomisinde" şeklinde konuştu.





PARTİ İÇİNDE AYRIŞMAYA NEDEN OLDU



Zeybekçi'nin AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ile 180 derece farklılık içeren ifadelerine ise AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner'den tepki geldi.



Metiner, isim vermeden Zeybekçi'yi ve açıklamasını eleştirerek şöyle konuştu:



"AK Partimiz adına Parti Sözcümüz Ömer Çelik bir açıklama yapmışsa, partimizin her kademesindeki AK Partililere düşen o açıklamayı esas almalarıdır. Sözcümüzün dedikleri partimizin dedikleridir ve her düzeydeki tüm partililerimizi bağlar.



Ne parti içinden bir başkasının çıkıp başka bir açıklama yapmasını uygun görürüz ne de Bakanlıklarımızda görevli bürokratların sosyal medya paylaşımlarında karşıtlık anlamına gelen pozisyon beyanlarını doğru buluruz.



Parti sözcümüz, grup başkanvekillerimiz ve Adalet Bakanımız gerekli açıklamaları yapıp takınmamız gereken pozisyonu netlikle ortaya koymuşken, partimiz içinde ünvanı ne olursa olsun bir başkasının çıkıp başka türlü sözler sarfedip farklı pozisyonlar üretmeye kalkışması, partimizin siyasi bütünlüğüne zarar verici bir davranıştır.



Partide şu veya bu düzeyde görevi olan hiç kimsenin açıklanan parti politikasının dışında kişisel görüşünü, özellikle de karşıtlık içerici mahiyette kişisel görüşlerini seslendirmeye hakkı yoktur. Kişisel karşıt görüşlerini dile getirmeye çok meraklı olanlar partilerde ne üst ne de alt düzeyde görev almalıdırlar."



