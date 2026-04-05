AKP’li gençler, ticari zekalarıyla paraya para demiyor. Kendi şirketinden et ithalatı yapan Et Süt Kurumu Genel Müdürü Mücahit Taylan’ın ardından yeni bir ‘et skandalı’ patladı. Türkiye’ye son 4 yılda ithal edilen etlerin yüzde 51’i Polonya’daki “Polonia Beef”ten alındı.



Tarım ve Ormancılık Bakanı İbrahim Yumaklı ile AKP MKYK üyesi Halil Efe Tunç



AİLE BOYU ETÇİ



Firmanın ortaklarından birinin, AKP Gençlik Kolları MKYK üyesi Halil Efe Tunç olduğu ortaya çıktı. Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı ve et firması sahibi Bülent Tunç’un oğlu olan 20 yaşındaki ergenin şirketi, 4 yıl içinde Türkiye’ye tam 93 bin ton et ithal etti. Bu ticaret karşılığında Tunç’un şirketine 20,8 milyar lira ödeme yapıldı. Halkın çocukları işsiz güçsüz gelecekten umut kesmiş halde ömür tüketirken, memlekete et satmak için Polonya’da şirket kuran AKP’li Halil Efe Tunç, genç yaşında büyük servete kavuştu.



REZALET



Becerikli Halil’in bir yandan da ABD’de üniversite okuduğu öğrenilirken, İYİ Partili Turhan Çömez et rezaletini Meclis gündemine taşıdı. Çömez, “Türk insanı dünyanın en pahalı etini yerken, onlar inanılmaz paralar kazandılar. Hepsinin hesabını soracağız” dedi.





