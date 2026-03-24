Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, elektrik faturalarının ödenebilmesi için İller Bankasından 500 milyon TL kredi alacak. Meclis kararına göre, kredi ile hem şehir içme suyu hatlarının enerji giderleri karşılanacak hem de pompalar ve terfi merkezlerindeki borçlar ödenecek. AKP’li Şahin, geçmişte pazarlık usulüyle yürüttüğü milyonluk ihalelerle sık sık gündeme gelmişti.

MİLYONLUK BORÇ TALEBİNİ CHP'LİLER KABUL ETMEDİ

Kararda, Kartalkaya Barajı ve Düzbağ-Gaziantep isale hattı üzerinden Şehitkamil ilçesi İncesu Mahallesi’ndeki 100 bin tonluk içme suyu deposuna ulaştırılan suyun şehir merkezine dağıtımında kullanılan pompalar ve terfi merkezlerinin elektrik abonelik borçlarının ödenebilmesi için finansman ihtiyacı vurgulandı. Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Enerjisa’ya olan borçlarının ödenmesi amacıyla talep edilen krediyle ilgili sözleşmeden doğacak yükümlülükler için Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin’e yetki verildi. Meclis oylamasında CHP’li meclis üyelerinin red oyuna karşılık karar oy çokluğuyla kabul edildi.

BORÇLAR İÇİN DEVASA KREDİ TALEBİ

500 milyon TL’lik kredi, Gaziantep'in içme suyu altyapısının enerji ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Belediyenin mali yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda, İller Bankası ve Maliye Bakanlığı garantör olacak.

“HALK YANLIŞ YÖNETİMİN FAİZİNİ ÖDÜYOR”

CHP’li Uğur Kalkan, kredi talebine ilişkin yaptığı açıklamasında, belediyenin işçi maaşları ve çöp toplama bütçesini bir kenara bırakıp parayı bankalara aktardığını vurguladı. Kalkan, “Su faturaları neden her geçen gün artıyor? Belediye sadece arsaları ipotek etmiyor, İller Bankası ve Maliye’den gelecek tüm payları bankalara rehin veriyor. Kanunen dokunulmaması gereken hizmet payları bile bankalara gidiyor. Kasada nakit kalmayınca, halkın ödediği su paraları enerjiye değil, bankaların kredi faizine gidiyor. Maaşları ve kredi faizlerini ödemek için tek çare, su faturalarına gizli zam yapmak oluyor. Paylar bankalara rehinli olduğu sürece, su faturaları sadece şişmeyecek, patlayacak. Borçlar öylesine büyük ki, halkın malı ‘Varlık-Borç Takası’ ile bankalara devrediliyor. Gaziantep halkı su değil, yanlış yönetimin ve sınırsız borçlanmanın faizini ödüyor” ifadelerini kullandı.