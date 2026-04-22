AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Derince ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hazırladığı billboard afişleri kamuoyunda tepkiye neden oldu. Afişlerde, bayramı çocuklara armağan eden Atatürk’ün yer almaması eleştirilerin odağına yerleşti.

AKP’Lİ BAŞKAN ATATÜRK’Ü YOK SAYDI

Belediye tarafından “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun” mesajıyla hazırlanan afişlerde, Atatürk’ün fotoğrafı yerine Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın görsellerine yer verildi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirilirken, “23 Nisan’ın ruhuna aykırı” yorumları yapıldı. Tepkilerin ardından CHP Derince Gençlik Kolları sahaya indi. Derince Gençlik Kolları Başkanı Caner Boztepe, Atatürk’ün yer almadığı afişlerin bulunduğu noktalara Atatürk görsellerinin yer aldığı yeni afişler astı.

“23 NİSAN ATATÜRK’SÜZ OLMAZ”

Yapılan eylemin ardından kosa bir açıklama yapan CHP’li Boztepe, 23 Nisan’ın tarihsel önemine vurgu yaparak, “Bu bayram, Atatürk’ün çocuklara armağanıdır. Onsuz kutlanamaz” dedi.

Olayla ilgili tartışmalar sürerken, belediyeden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.