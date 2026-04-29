Gaziantep’te AKP’li Şahinbey Belediyesi’nin 170 bin çift spor ayakkabı alımı için açtığı ihaleyi 118,9 milyon TL teklifle Flo Mağazacılık kazandı. Belediye daha önce de milyonlarca liralık top ve ayakkabı alımlarıyla gündeme gelmişti.

Gaziantep’te AKP’li Mehmet Tahmazoğlu yönetimindeki Şahinbey Belediyesi’nin gerçekleştirdiği ihaleler kamu kaynaklarının kullanımı tartışmasını yeniden alevlendirdi. Belediye, 6 Ocak’ta 20 bin çift spor ayakkabı alımı için ihaleye çıktı. Yaklaşık maliyeti 191 milyon 816 bin 695 TL olarak belirlenen ihaleyi, 118 milyon 915 bin TL teklif veren Flo Mağazacılık ve Pazarlama AŞ kazandı.

MALİYET KATLANDI, DAĞITIM TAKVİMİ BELİRLENDİ

İhaleye toplam beş firma katılırken, ortaya çıkan teklif bedeli yaklaşık maliyetin katbekat üzerine çıktı. Şartnameye göre ayakkabılar, Şahinbey ilçesi sınırları içinde en az 30 ayrı noktada dağıtılacak. Teslimatlar 4 Mayıs 2026’da başlayacak ve 120 takvim günü içinde tamamlanacak. Planlamaya göre yüklenici firma, 20 bin çift ayakkabıyı 4 Mayıs’ta, 100 bin çifti 22 Haziran’da, 30 bin çifti 29 Haziran’da teslim edecek. Kalan 20 bin çift ise idarenin talebine göre belirlenecek tarihte dağıtılacak. Teslim noktalarının sayısı da belediyenin isteğine göre artırılıp azaltılabilecek.

“KAYNAK AKTARIMI SÜRÜYOR”

CHP’li siyasetçi Uğur Kalkan, ihalelere tepki göstererek belediyenin kaynak kullanımını eleştirdi. SÖZCÜ’ye konuşan Kalkan, “AKP’li Şahinbey Belediyesi söylenenleri kulak ardı etmeye, belli başlı firmalara ihale yoluyla kaynak aktarmaya devam ediyor. Yapmış olduğu yeni ihaleyle de 119 Milyon Liralık ayakkabı dağıtacak. Şahinbey Belediyesi Türkiye’nin en çok arsa satan belediye arasında en önlerde yerini alıyor. Bir yandan halkın arsalarını parsel parsel satarken; bir yandan da bol keseden dağıtmaya devam ediyor. Gaziantep’te birçok sektörde olduğu gibi ayakkabı sektöründe de kriz kendisini göstermeye devam ediyor. Bu işleri illa da yapacaksa tek tip ayakkabı dayatması yerine şehrimizin esnaflarıyla anlaşarak; herkes kendi istediği ayakkabıyı istediği yerden alsa daha iyi olmaz mı? Bence olur ama o zaman da ayakkabı ihalesinin müdavimi olan firmalar; Şahinbey Belediyesi’nin ihalelerinden mahrum kalır. Belediye Başkanı sadece şu kadar şunu dağıttım dememeli; Şahinbey’de hemşerilerinin ne kadar arsasını sattığını kamuoyuna açıklamalı” ifadelerini kullandı.

MİLYONLARCA LİRALIK TOP, AYAKKABI KUMBARA ALIMI YAPMIŞTI

Şahinbey Belediyesi daha önce de yüksek bütçeli alımlarla gündeme gelmişti. Aynı belediye, 6 Ocak 2025’te öğrenciler için futbol, voleybol ve basketbol topları alımı kapsamında toplam 160 bin adet ürün için 111 milyon 430 bin TL harcamıştı. Yine Gençeller Ayakkabı Tekstil Şirketi’nden 114 milyon 750 bin TL’lik spor ayakkabı aldığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca 3 Ocak’ta gerçekleştirilen 130 bin adet kumbara alımı ihalesi ise yaklaşık 10,4 milyon TL maliyete karşılık 3 milyon 874 bin TL’ye Kayıhan Ajans Limited Şirketi’ne verilmişti.