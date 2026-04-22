AKP’li Gelibolu Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda “Gelibolu Gurme” adıyla özel bir etkinlik organize etti. Etkinliğe katılacak öğrenciler “pizza” ve “kapkek” yaparak hünerlerini gösterecekler. Ancak öğrencilerden katılım ücreti olarak 2.500 TL istendi.

Belediye, “Minik Eller, Dev Lezzetler: 23 Nisan Neşesi Mutfakta Çoğalıyor” teması ile etkinlik hazırladı. Etkinliğin duyurusunda “Miniklerimiz kendi pizzalarını ve keklerini hazırlayarak hünerlerini sergilerken, sizler de hazırladığımız özel çay saatinde; San Sebastian cheesecake ve dereotlu poğaça eşliğinde keyifli vakit geçirin. Katılım ücreti 2500 TL’dir. Kontenjanımız sınırlı olduğu için yerinizi hemen ayırtın” denildi. Gelibolu halkı, çocuk bayramında AKP’li Belediye’nin paralı programına tepki gösterdi. Vatandaşlar sosyal medyadan şu paylaşımları yaptı:

Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak

- Etkinlik güzel de ücretli olması çok ayıp.

- Bayramlarda etkinlik ücretsiz olur.

- Terbiyesizlik… Bu bayram çocukların.

- 23 Nisan bayramdır. Bayram parayla kutlanmaz.

- Bayram etkinliği diye para istemek neyin nesi

- Parası olan gelip bayram edecek ya olmayan?

- Bu ne şuursuzluk! 23 Nisan’ı hiç anlamamışsınız!”