AKP’li Fatma Şahin’in yönettiği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerin avukatlık hizmet alımlarında dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. 2025 ve 2026 yıllarında yapılan ihalelerin, AKP Gaziantep İl Gençlik Kolları’nda görevli isimlere doğrudan temin yöntemiyle verildiği belirlendi. Toplamda dört ihalede yaklaşık 2,5 milyon liralık kamu kaynağının aynı çevrelere aktarıldığı görüldü.

İHALELER AKP'Lİ YÖNETİCİLERE GİTTİ

11 Kasım 2025 tarihinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. tarafından gerçekleştirilen avukatlık hizmet alımı ihalesi, 450 bin TL bedelle AKP Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Avukat Mustafa Berkan Sönmez’e verildi. 2026 yılında da benzer uygulamaların sürdüğü görüldü. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Danışmanlık ve Personel Hizmetleri A.Ş. tarafından 9 Mart’ta yapılan 957 bin TL’lik avukatlık hizmet alımı ihalesi, AKP İl Gençlik Kolları Seçim İşleri Başkanı Avukat Vedat Aydın Önder’e verildi. Önder’e ayrıca 2 Ocak’ta 1 milyon 21 bin 827 TL, 30 Ocak’ta ise 69 bin 600 TL tutarında iki ayrı ihale daha verildiği ortaya çıktı. Böylece iki AKP’li yöneticiye toplam dört ihalede 2 milyon 498 bin 427 TL’lik kamu kaynağı aktarıldı.

“AYNI İSİMLER NEDEN TERCİH EDİLDİ?”

Şehitkamil Belediyesi CHP Meclis Üyesi Ersin Atar, söz konusu ihalelere ilişkin yaptığı açıklamada, uygulamaların ciddi soru işaretleri doğurduğunu belirtti. Atar, belediye iştirakleri tarafından gerçekleştirilen avukatlık hizmet alımlarının önemli bir kısmının doğrudan temin yöntemiyle yapıldığına dikkat çekti. Bu hizmetlerin 12 ay gibi önceden planlanabilir süreleri kapsamasına rağmen ihale yoluna gidilmemesinin dikkat çekici olduğunu vurgulayan Atar, hizmet verilen bazı isimlerin AKP Gaziantep İl Gençlik Kolları’nda görevli olduğunun açık kaynaklarda yer aldığını ifade etti. Atar, kamu adına şu soruları yöneltti:

“12 ay süreceği baştan belli olan avukatlık hizmetleri neden doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirildi? Bu hizmetler neden açık ihale yoluyla rekabete açılmadı? Aynı nitelikteki işler için neden tekrar eden doğrudan teminler tercih edildi? Hizmet alımlarında hangi objektif kriterler esas alındı? Tüm avukatlara eşit fırsat sunuldu mu?”