Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nin çöpçü ve silahlı özel güvenlik görevlisi alımı için yayımladığı ilanda “sigara kullanmamak” ve yalnızca “ilçede ikamet etmek” şartları tartışma yarattı. CHP’li siyasetçi Uğur Kalkan, söz konusu kriterlerin eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savunurken, ilan süreci şeffaflık tartışmalarını da beraberinde getirdi.

İŞ İLANINDA “İLÇE İKAMETİ” VE “SİGARA KULLANMAMA” ŞARTI

Şahinbey Belediyesi’nin işçi alımı ilanında yer alan “Şahinbey ilçesinde ikamet etme” şartı, farklı ilçelerde yaşayan işsiz yurttaşların sürecin dışında bırakıldığı yönünde eleştirilere neden oldu. Söz konusu kriterin, kamu kaynaklarıyla yapılan istihdamda eşitlik ilkesini zedelediği iddia edildi. İlanda yer alan “sigara kullanmamak” kriteri de tartışma konusu oldu. Eleştirilerde, bireylerin özel yaşamına ilişkin bir alışkanlığın, işin niteliğiyle doğrudan bağlantı kurulmadan işe alım şartı haline getirilmesinin hukuki açıdan sorunlu olabileceği ifade edildi.

CHP'Lİ KALKAN TEPKİ GÖSTERDİ

CHP’li siyasetçi Uğur Kalkan, Şahinbey Belediyesi’nin işçi alımı ilanına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi;

“Belediye iştiraki şirketler, tüm Gaziantep halkının vergileri ve kamu kaynaklarıyla ayakta durmaktadır. Ancak yayımlanan ilanlarda yer alan "Şahinbey ilçesinde ikamet etmek" şartı, Şehitkamil’deki, Oğuzeli’ndeki veya Yavuzeli’ndeki işsiz gencimizi öz yurdunda dışlamakta olduğu açıktır. Şehri görünmez duvarlarla bölen bu "ilçe milliyetçiliği", Anayasa’nın kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi, liyakati değil adrese dayalı kayırmacılığı esas almakta olduğunu değerlendirmekteyiz. İlanlarda yer alan "Sigara kullanmamak" şartı, hukuki bir dayanaktan yoksundur. Bir vatandaşın özel hayatındaki alışkanlıkları, işin niteliğiyle (örneğin çöp toplama işiyle) doğrudan bir engel teşkil etmedikçe işe alımda "mutlak engel" yapılamaz. Bu durum, kamu gücünü elinde bulunduranların vatandaşın yaşam tarzına müdahale girişimidir. İşçisi alımı ilanlarında (Ek-1ve Ek-2), başvuru tarihleri ile mülakat tarihlerinin aynı günlere sıkıştırılması akıllara şu soruyu getirmektedir: "Alınacak isimler zaten belli mi?" Başvurusu dahi tamamlanmamış bir sürecin mülakatını aynı gün yapmak, şeffaflık ve dürüstlük ilkeleriyle bağdaşmaz.”