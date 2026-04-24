Muğla'nın Datça ilçesinde AKP önceki dönem Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, güpegündüz sokak ortasında kurşunların hedefi oldu. Edinilen bilgilere göre sokakta yürüdüğü esnada kimliği henüz açıklanmayan bir şahsın silahlı saldırısına uğrayan Laçin, bacağına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı.
Laçin, Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda kurşunun bacağına isabet ettiği saptanan eski il başkanının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve genel sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Şüpheli şahıs, saldırıda kullandığı ateşli silahla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan saldırgan, ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.