10 Mayıs'ta geçirdiği beyin kanamasının ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Öztaylan, yoğun bakımda süren tedavisinin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Ankara'ya sevk edilmişti. Bir süredir burada tedavi gören Öztaylan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

19, 23 ve 24. dönemlerde AKP'den Balıkesir Milletvekilliği yapan, ayrıca Bandırma Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Mehmet Cemal Öztaylan'ın vefatını, AKP Balıkesir Milletvekili olan oğlu Ali Taylan Öztaylan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ali Taylan Öztaylan paylaşımında, "19, 23 ve 24. Dönem Balıkesir Milletvekili ve önceki dönem Bandırma Belediye Başkanı babamız Mehmet Cemal Öztaylan Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur." ifadelerini kullandı.

İki çocuk babası Mehmet Cemal Öztaylan için 10 Temmuz'da Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Merkez Haydar Çavuş Camii'nde cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek. Öztaylan'ın cenazesi, Bandırma Tekke Hacı Ali Rıza El-Bezzaz Camii Kabristanı'nda toprağa verilecek.