AKP trolü Furkan Bölükbaşı sosyal medya hesabından "Sevdagül Tunçer, bir ağabeyin olarak bugün yazacaklarımdan önce iyiliğin için son kez sesleniyorum. Ümit Özdağ ile ilişkini bitir, partiden ayrıl. Aşk acısı yaşayacak ilk insan değilsin geçer gider. Söz veriyorum bana açtığın tazminat davasını da unutacağım affedeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Tunçer, hakkındaki paylaşımlar için hukuki süreç başlatmıştı.

Dava sürecinin ardından Bölükbaşı'nın 60 bin lira tazminat ödemesine karar verildi. Bu sürecin ardından Bölükbaşı bu tazminatı ödeyecek gücünün olmadığını savunmuş ve takipçilerinden destek istemişti.

Tazminatı ödeyemeyen Bölükbaşı hakkında flaş bir gelişme daha yaşandı.

BANKA HESAPLARINA DA MOTOSİKLETİNE DE HACİZ KOYULDU

Avukat Sevdagül Tunçer, Furkan Bölükbaşı'dan kazandığı tazminat alacağının ödenmeyen kısmı için, Bölükbaşı'nın banka hesaplarına ve motosikletine haciz koydurdu.