Antalya’da Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK), yabancı uyruklu bir iş insanından 100 milyon liralık vergi borcu karşılığında 200 bin euro rüşvet istendiği iddiasıyla başlatılan operasyonda geçtiğimiz günlerde önemli isimler gözaltına alındı. (SGK İl Müdürü Mehmet Tanrıöver/ Avukat Mehmet Rıdvan Tanrıöver) Soruşturma kapsamında ilk gözaltına alınan isimlerin başında SGK İl Müdürü Mehmet Tanrıöver vardı. SGK İl Müdürü Tanrıöver'in hemen ardından avukat oğlu Mehmet Rıdvan Tanrıöver de gözaltına alındı. SGK İl Müdürü Mehmet Tanrıöver, AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'in dünürü olurken avukat Mehmet Rıdvan Tanrıöver de damadıydı. 'BİZE ALLAH YETER' Gündeme bomba gibi düşen gelişme sonrası gözler AKP'li Şahin'e çevrildi ancak Şahin'den herhangi bir açıklama gelmedi. Sessizliğini koruyan Şahin, dün akşam saatlerinde Osmanlı Apartmanı önünde AKP bayraklarıyla çekildiği bir fotoğrafı X hesabından paylaşarak "Bize Allah yeter" notunu düştü. Şahin'in bu paylaşımı dikkat çekerken, ilerleyen saatlerde Meclis'teki çalışmalarına ilişkin kareler paylaştı.

