AKP Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş’ın oğlunun eğitim gördüğü özel okula silah ve bıçak götürdüğü yönündeki iddialar gündem oldu.

ÖĞRENCİLER CİMER'E ŞİKAYET ETTİ

İddialara göre öğrenciler, okulda bir öğrencinin silahla arkadaşlarının yanında fotoğraf çektirdiğini ve olayın okul yönetimine bildirildiğini belirtti. Şikayetlerde, gerekli işlemlerin yapılmadığı ve bazı öğrencilere baskı uygulandığı da ileri sürüldü. Öğrenciler tarafından yapıldığı belirtilen CİMER başvurularının daha sonra savcılığa iletildiği öne sürülürken, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ilk aşamada “ihbar yoktur” yönünde görüş bildirdiği iddia edildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Tartışmaların ardından Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan “milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"CİMER başvurularının şüpheliler hakkında TCK'nin 217/A maddesi kapsamında başlatılan soruşturmadan sonra şüphelileri suçtan kurtarmaya yönelik müracaatlar olduğu, 2024 yılı içinde Aydın ilinde faaliyet gösteren bir özel okulda bazı öğrencilerin okula getirdikleri boncuk atan oyuncak tabanca ile fotoğraf çekilmesi olayı ile ilgili okul idaresi tarafından disiplin soruşturması yapıldığı, okula oyuncak tabanca getiren öğrenci hakkında 5 gün okuldan uzaklaştırma cezası verildiği, CİMER başvurusuna eklenen fotoğrafın işbu disiplin soruşturmasına konu fotoğraf olduğu, bu öğrencinin velisinin bir kamu görevlisi ya da milletvekili olmadığı, bu olayın çarpıtılarak ve bağlamından kopartılarak gerçeğe aykırı habere dayanak yapılmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. "