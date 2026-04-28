TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı söz alan AKP Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrasındaki bazı siyasetçilerin konuyla ilgili yanlış bilgilerin yaydığını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Karatutlu'nun sözleri üzerine konuşurken AKP İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım'ın yerinden, "Boş konuştun" demesiyle tartışma yaşandı.

Başarır, Yıldırım'a tepki göstererek "Boş konuşan sensin, terbiyesiz. Kime 'Boş konuşuyorsun' diyorsun sen. Oturmuşsun, orada sürekli laf atıyorsun. Ne terbiyesiz insansın sen ya! Böyle bir şey olur mu ya? Yeter. Senin görevin orada provokasyon değil" dedi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, her iki milletvekilini de uyararak Yıldırım'a "Ben onu da uyarıyorum, ben onu da uyarıyorum; ben sizi de uyarıyorum. Karşılıklı saygıyla konuşalım. Lütfen, siz de laf atmayın" dedi.