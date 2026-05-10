CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başkanvekili seçilen Özlem Vural Gürzel'in AKP'ye geçmesiyle taşınmaz satışı hız kazandı.

Cumhuriyet'ten Ufuk Sepetci'nin haberine göre, Beykoz Belediyesi, mülkiyetinde bulunan Çubuklu Mahallesi'ndeki ticaret, ticaret-konut ve konut imarlı beş ayrı taşınmazı satış listesine konuldu.

Söz konusu arazilerin muhammen bedeli ise 41 milyon 560 bin lirayı aşıyor...

Belediyenin yayımladığı resmi ilanda, satışa sunulan taşınmazların ticaret ve konut alanı imar durumuna sahip olduğu görüşürken, ihalelerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında, kapalı teklif usulüyle 13 Mayıs'ta yapılacağı kaydedildi.

SATIŞLAR GEÇEN YIL YARGI ENGELİNE TAKILMIŞTI

Beykoz'da taşınmaz satışları, belediye ve bağlı şirketlerin SSK ile vergi borçlarının ödenmesi için gündeme gelmiş ancak, CHP'li meclis üyeleri Gökhan Taneri Vural ile Burak Korkmaz'ın konuyu yargıya taşıması sonucu iptal edilmişti.