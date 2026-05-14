CHP’den AKP’ye geçen Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal 31 Mart seçimi öncesi “Seçilirsem belediyenin kapıları DEM Parti hariç herkese açık olacak” dedi, büyük tartışma yarattı. Köksal şimdi AKP’ye geçti ve “DEM’lilere kapıyı açacak mı?’’ sorusu gündeme geldi.

DEM’Lİ YOKTU

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt “Burcu Köksal AKP’ye geçince artık DEM’lilerle de kolkola girmiş oldu, özür dilemesi lazım’’ dedi. Afyon’da DEM’li olmadığını da söyleyen Enginyurt şöyle dedi:

“Şimdi kendisi AKP’li oldu, Ankara’da demlenenler ile kolkola girdi, ne yapacak? Artık onlarla kolkola olduğuna göre bu sözü söylediği için DEM’lilerden özür dilesin.”

Burcu Köksal’ın 6 Mayıs günü Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan’ın idam edilişlerinin yıldönümünde sosyal medyadan anma paylaşımı yaptığını da hatırlatan Enginyurt “Utanmamış, Deniz Gezmiş idama giderken korkmadı, ‘Yaşasın tam bağımsız Türkiye’ dedi ve sandalyeye de kendisi tekme attı. Sen neden korkup AKP’ye gittin” diye sordu.

CHP BAĞRINA BASTI

Cemal Enginyurt, “Sen de parti değiştirdin” eleştirileri için “Erdoğan’ı eleştirdiğim için Bahçeli beni kovdu, iyi ki de kovmuş. CHP beni bağrına bastı. CHP’lilerin helal oylarıyla seçildim, Allah o oyları haram etmesin” dedi.

Yeni transferlerle mesir kazanı pozu verdi

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldikleri mesir karıştırma etkinliğinden bu fotoğrafı paylaştı. Pehlivan, “şifa, bereket, hizmet ve yeni eserler” dedi. Buluşmada AKP’ye geçişiyle seçmenden büyük tepki gören Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve yeni AKP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da yer aldı. Köksal’ın giderken götürdüğü Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu da fotoğrafta yerini aldı.