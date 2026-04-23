Olay, Kocasinan ilçesi Talatpaşa Mahallesi 609’uncu Sokak’ta meydana geldi. Akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Yasin A. bıçakla, babası Mustafa A. ve Mehmet A. darbedilerek yaralandı. BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili Ömer A., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.