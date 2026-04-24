İlçede yer yer etkili olan yağış sonrası Tosmur Mahallesi açıklarında hortum oluştu.

Hortum, bölgede herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.

Bölgede oluşan hortum kentin farklı noktalarından görüntülendi.