Son dönemin en çok dinlenen ve konuşulan isimlerinden Lvbel C5, aldığı kilolarla sosyal medyada gündem oldu. Bir konser sırasında kameralara yansıyan görüntüsünde kiloları dikkat çeken Lvbel C5, sosyal medyada uzun süre konuşuldu ve bazı kullanıcılar tarafından Rihanna’ya benzetildi.

"BÖBREKLERİMLE İLGİLİ BİR SIKINTI VAR"

Yapılan yorumları gülerek karşılayan şarkıcı, kilolarının sağlık sorunlarından kaynaklandığını belirtti. Lvbel C5, “Sağlık sorunlarımla alakalı. Böbreklerimle ilgili bir sıkıntı var. Vücudum ayak bileklerime kadar ödem tuttu” dedi.

"GÖRÜNCE ÇILDIRDIM"

Rihanna’ya benzetilmesiyle ilgili de görüşlerini paylaşan Lvbel C5, “Görünce çıldırdım” ifadelerini kullandı.