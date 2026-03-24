İstanbul'da 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturmanın ardından tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu ile ilgili yeni gelişme dikkat çekti. Kalaycıoğlu'nun "Gidesim Var" adlı şarkısı, YouTube platformundan kaldırıldı. Aralık 2025'te yayımlanan ve kısa sürede 9 milyonun üzerinde izlenmeye ulaşan video platformdan kaldırıldı. Video sayfasına girildiğinde, içeriğin Universal Music Group (UMG) tarafından yapılan telif hakkı talebi nedeniyle Türkiye'de engellendiği bilgisi yer alıyor. Öte yandan Aleyna Kalaycıoğlu, şarkıyı çıkardıktan sonra yaptığı açıklamada müzik çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini ve her yeni projede kendini geliştirmeyi hedeflediğini ifade etmişti.

