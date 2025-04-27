Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı çok sayıda isim, 19 Mart'ta gözaltına alınmış ve devam eden süreçte tutuklu yargılanmalarına karar verilmişti.



İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına piyasalardan çok sert yanıt gelirken, artan döviz kurunu baskılamak için yaklaşık 40 günlük süreçte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasalara 52,5 milyar doların üzerinde müdahalede bulundu.

İMAMOĞLU'NU TUTUKLAMANIN MALİYETİ 143 MİLYAR DOLARI AŞTI



TCMB'nin dolar kurunu baskılamak amacıyla 52,5 milyar dolar yakmasına karşın, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bu durumun müdahalelerin yalnızca bir kısmını oluşturduğunu belirtti.



Karar TV'de açıklamalarda bulunan Babacan, İBB operasyonlarının ekonomiye doğrudan etkisinin şu ana kadar143 milyar doları aştığını belirterek şu detayları paylaştı:



-Dolardaki artışın dış borca etkisi 1 trilyon TL

-Dolardaki ve faizdeki artışın Hazine'ye etkisi 1 trilyon TL

-TCMB tarihinde ilk defa %60 faizli likidite senedi çıkarmak zorunda kaldı

-Bu operasyon yapılmasaydı emeklilerin bayram ikramiyeleri 4 bin TL'ye değil 30 bin TL'ye çıkarılabilirdi

-Borsadaki şirketler 40 milyar dolar değer kaybetti

-TCMB 50 milyar dolardan fazla döviz sattı





