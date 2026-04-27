Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) dini eğitim politikasının vatandaşta karşılık bulmadığını söyledi. İktidara yakın bir kanalda konuşan Erbaş, Kuranı Kerim ve Siyer derslerinin seçilme oranının yüzde 5’lere kadar düştüğünü belirtti. Birgün’ün haberine göre; Erbaş’ın sözleri tartışılmaya devam edilirken MEB Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz görevden alındı, yerine MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli atandı. Yılmaz’ın Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koltuğunda oturduğu 2014-2022 döneminde müdürlüğün bütçesinde çarpıcı artış kaydedildi. 2014’te 2.7 milyar TL harcayan müdürlük, 2015’te 3.6 milyar TL’lik kaynak kullandı. Aynı dönemde imam hatip lisesi sayısı, 1017’den 1714’e yükseldi.

