İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla hazırlanan iddianamenin kabul sürecinde dosya Bodrum'a gönderildi.

Ancak Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, suçun işlendiği yerin İstanbul olduğu ve soruşturma sürecindeki işlemlerin burada yürütüldüğü gerekçesiyle yetkisizlik kararı verdi.

Mahkeme, yargılama yetkisinin İstanbul'da bulunduğunu belirterek dosyanın İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.

Ancak İstanbul ve Bodrum mahkemeleri arasında yetki uyuşmazlığı oluştu.

Bu nedenle dosyanın, merci tayini için Yargıtay ilgili ceza dairesine gönderilmesine karar verildi.

Öte yandan, daha önce tutuklanan Ali Kaya’nın tutukluluk halinin devamına da hükmedildi.