Fenerbahçe camiasında tartışmalar giderek alevlenirken, eleştirilerin odağında Başkan Sadettin Saran var. Büyük bir destekle göreve gelen Saran şu an camianın güvenini büyük ölçüde yitirdi. Özellikle eski Başkan Ali Koç, Sadettin Saran’a adeta savaş açmış durumda...

İkili arasındaki ilk sürtüşme Murat Salar’ın 190 milyon Euro’luk nakit açığı devraldıklarını açıklamasıyla başladı. Bu sözlerin ardından Ali Koç, Saran’a mektup yazdı, tepkisini dile getirdi. ‘Baklava’ esprisi ve sponsorluk anlaşmalarının kırdırılması ipleri kopardı. Ali Koç cephesi kendi dönemlerinde de zorlu bir mali tabloyla karşılaştıklarını ancak yeni kaynaklar yaratarak bu sorunun üstesinden geldiklerini vurguluyor. Eleştiriler sadece mali tablo ile ilgili de değil.

AZİZ YILDIRIM DA TEPKİLİ

Ali Koç döneminde voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hulusi Belgü yaşanan başarısızlıklar için Saran ve ekibini sorumlu tuttu.

Transferde geç kalındığını, Vargas, Fedorovtseva ve Ana Cristina ile sözleşme yenilenmediğini açıklayan Belgü, “Onayı alınmış, sözleşmesi yapılmış, hatta müteahhide peşinatı ödenmiş antrenman salonu inşaatına devam edilmedi. Saran bu salona sponsor olacakken başkanlık sonrası bu iptal edildi” dedi.

Efsane Başkan Aziz Yıldırım da Saran’a tepkili. Yıldırım, “Öyle bir yönetim olmalı ki karşısına çıktığı zaman devlet sana saygı duymalı” açıklamasıyla mesaj verdi. Şimdi gözler 18 Nisan’daki Yüksek Divan Kurulu’nda... Perde arkasında yaşanan güç savaşının toplantıda iyice su yüzüne çıkması yüksek ihtimal.